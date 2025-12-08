Grupo doou quase 30 mil árvores na venda de carros em quatro anos

Passou a COP30 no Brasil, mas o tema ambiental está mais do que nunca na pauta. Um dos grupos do setor de venda de veículos no Rio Grande do Sul mantém iniciativa que chega a quase 30 mil mudas de árvores distribuídas a clientes que compraram carros novos e seminovos. A ação integra o programa Lembrança Viva, do Grupo Felice.