Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Dezembro de 2025 às 13:16

Grupo doou quase 30 mil árvores na venda de carros em quatro anos

Mudas de árvores são repassadas a clientes que compram modelos novos e seminovos

Mudas de árvores são repassadas a clientes que compram modelos novos e seminovos

GRUPO FELICE/DIVULGAÇÃO.JC
Compartilhe:
JC
JC
Passou a COP30 no Brasil, mas o tema ambiental está mais do que nunca na pauta. Um dos grupos do setor de venda de veículos no Rio Grande do Sul mantém iniciativa que chega a quase 30 mil mudas de árvores distribuídas a clientes que compraram carros novos e seminovos. A ação integra o programa Lembrança Viva, do Grupo Felice.

Notícias relacionadas