Mais clínica, cosméticos e self-checkout: nova geração de lojas da Panvel

As esquinas viraram "patrimônio" ou reserva de mercado das farmácias. O que inclui ter novidades. A segunda maior rede do Rio Grande do Sul reabre ponto nesta segunda-feira (8), na esquina das ruas Olavo Barreto Viana e 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, com novidades no modelo de loja, que ficou mais "premium", de olho no perfil de consumidores de renda mais alta da região.