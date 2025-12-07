Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 07 de Dezembro de 2025 às 19:44

Mais clínica, cosméticos e self-checkout: nova geração de lojas da Panvel

Filial no Moinhos de Vento ganhou aberturas e tem Panvel Clinic ocupando todo o segundo andar

As esquinas viraram "patrimônio" ou reserva de mercado das farmácias. O que inclui ter novidades. A segunda maior rede do Rio Grande do Sul reabre ponto nesta segunda-feira (8), na esquina das ruas Olavo Barreto Viana e 24 de Outubro, no  bairro Moinhos de Vento, com novidades no modelo de loja, que ficou mais "premium", de olho no perfil de consumidores de renda mais alta da região.

