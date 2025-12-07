Depois de vender mais na Black Friday, lojistas de Porto Alegre esperam mais no Natal

Duas informações chamam a atenção na pesquisa do Sindilojas Porto Alegre sobre a Black Friday 2025. Primeiro, 52% dos lojistas disseram que venderam mais na temporada de descontos de 2025 frente a de 2024. Para 71%, as compras da Black, que dominaram novembro (ainda se vê loja fantasiada com a data), não vão atrapalhar o Natal.