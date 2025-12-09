Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Dezembro de 2025 às 20:48

Em nova sede, Six Hair Studio espera triplicar atendimentos e faturamento

Nova sede do Six Studio foi projetada para dar conta das demandas e expansão do salão

SIX HAIR STUDIO/DIVULGAÇÃO/JC
Um novo sócio, nova capacidade de operação e projeção futura de triplicar atendimento e receitas no ano. Os três ingredientes estão juntos na nova fase do Six Hair Studio, salão de beleza de Porto Alegre que abriu em nova sede no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, imóvel e estrutura que teve investimento de R$ 2,3 milhões.

