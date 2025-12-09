Em nova sede, Six Hair Studio espera triplicar atendimentos e faturamento

Um novo sócio, nova capacidade de operação e projeção futura de triplicar atendimento e receitas no ano. Os três ingredientes estão juntos na nova fase do Six Hair Studio, salão de beleza de Porto Alegre que abriu em nova sede no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, imóvel e estrutura que teve investimento de R$ 2,3 milhões.