Patrícia Comunello

Publicada em 06 de Dezembro de 2025 às 17:49

Supermercadista abre loja de R$ 40 milhões em Canoas e prevê outra até 2027

Filial no bairro Estância Velha, em Canoas, vai ser a 34ª unidade da bandeira Rissul

Filial no bairro Estância Velha, em Canoas, vai ser a 34ª unidade da bandeira Rissul

GRUPO UNIDASUL/DIVULGAÇÃO/JC
A terceira maior supermercadista gaúcha vai abrir nova loja na Região Metropolitana (RMPA) com investimento de R$ 40 milhões. O grupo Unidasul marcou para 18 de dezembro a abertura da filial no bairro Estância Velha, em Canoas. Vai ser a 34ª unidade da bandeira de vizinhança Rissul e a terceira na cidade.

