Supermercadista abre loja de R$ 40 milhões em Canoas e prevê outra até 2027

A terceira maior supermercadista gaúcha vai abrir nova loja na Região Metropolitana (RMPA) com investimento de R$ 40 milhões. O grupo Unidasul marcou para 18 de dezembro a abertura da filial no bairro Estância Velha, em Canoas. Vai ser a 34ª unidade da bandeira de vizinhança Rissul e a terceira na cidade.