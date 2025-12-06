Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 06 de Dezembro de 2025 às 15:48

Viamão ganha primeiro shopping com espaço para 70 operações

Life Open Mall tem estrutura com iluminação natural e lojas no entorno dos passeios

LUCIANO SUMINSKI/DIVULGAÇÃO/JC
Uma das maiores cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), coladinho à Capital, ganhou o primeiro shopping center. É um modelo mais compacto, com interação com a vizinhança. Sim, Viamão, que teve estreia recente de mais um atacarejo, desta vez da grife Cestto, do Grupo Zaffari, vai ter a estreia do Life Open Mall.

