Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 05 de Dezembro de 2025 às 18:42

No Ponto

Jornal do Comércio
> O Grupo Passarela, de Santa Catarina, abre quinta-feira em Lajeado o sétimo atacarejo Via no Estado. O presidente do grupo, Alexandre Simioni, prevê mais sete Via em 2026 e outros quatro em 2027. A lista "abre" com a loja em Venâncio Aires até março.  

