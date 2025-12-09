Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Dezembro de 2025 às 10:02

Grupo de Santa Catarina abrirá 8º atacarejo no RS e projeta mais 11 até 2027

Oitava loja do grupo Passarela fica em Lajeado, onde também tem CD do grupo supermercadista

GRUPO PASSARELA/DIVULGAÇÃO/JC
JC
JC
Enquanto marcas gaúchas aceleram e abrem mais atacarejos, as concorrentes catarinenses não ficam para trás. Um dos dois grupos do estado vizinho que prevê e já está em andamento forte expansão no mercado gaúcho, está abrindo um novo atacarejo (último do ano) e tem mais 11 na carteira até 2027. O grupo Passarela chega com sua bandeira Via Atacadista em Lajeado, principal cidade do Vale do Taquari.

