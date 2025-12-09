Grupo de Santa Catarina abrirá 8º atacarejo no RS e projeta mais 11 até 2027

Enquanto marcas gaúchas aceleram e abrem mais atacarejos, as concorrentes catarinenses não ficam para trás. Um dos dois grupos do estado vizinho que prevê e já está em andamento forte expansão no mercado gaúcho, está abrindo um novo atacarejo (último do ano) e tem mais 11 na carteira até 2027. O grupo Passarela chega com sua bandeira Via Atacadista em Lajeado, principal cidade do Vale do Taquari.