Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Dezembro de 2025 às 17:34

No Ponto: Passarela e Via, PetMom, Tania Bulhões, Panvel, Iesa e Black Friday

Oitava loja do grupo Passarela fica em Lajeado, região que terão novo CD do grupo

Oitava loja do grupo Passarela fica em Lajeado, região que terão novo CD do grupo

GRUPO PASSARELA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
> O Grupo Passarela, de Santa Catarina, abre quinta-feira em Lajeado o sétimo atacarejo Via no Estado. O presidente do grupo, Alexandre Simioni, prevê mais sete Via em 2026 e outros quatro em 2027. A lista "abre" com a loja em Venâncio Aires até março.  

Notícias relacionadas