Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 05 de Dezembro de 2025 às 12:45

Clássico no mix de lojas do Zaffari, Panvel abre no Cestto de Viamão

Quarta filial da Panvel Farmácias j;a está operando no Cestto, atacarejo do Zaffari, em Viamão

Quarta filial da Panvel Farmácias j;a está operando no Cestto, atacarejo do Zaffari, em Viamão

PAVEL FARMÁCIAS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Na carona do fluxo e componente habitual no mix de conveniência do atacarejo e mesmo de supermercados do Grupo Zaffari, a segunda maior rede gaúcha de farmácias já opera na filial do Cestto em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A Panvel chega também a quatro unidades na cidade, informa a rede, em nota.

Notícias relacionadas