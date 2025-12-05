Clássico no mix de lojas do Zaffari, Panvel abre no Cestto de Viamão

Na carona do fluxo e componente habitual no mix de conveniência do atacarejo e mesmo de supermercados do Grupo Zaffari, a segunda maior rede gaúcha de farmácias já opera na filial do Cestto em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A Panvel chega também a quatro unidades na cidade, informa a rede, em nota.