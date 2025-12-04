Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 04 de Dezembro de 2025 às 18:30

Fecomércio-RS aponta PIB mais fraco e gastos públicos sem limites em 2026

Bohn (centro) avalia que alta menor do comércio em relação a serviços será efeito da renda

Bohn (centro) avalia que alta menor do comércio em relação a serviços será efeito da renda

Um ano com atividade mais desacelerada, juros reais ainda elevados e gastos públicos sem limites. Os três ingredientes estão no cenário que a Fecomércio-RS, maior federação de comércio e serviços do Rio Grande do Sul, projeta para 2026. No balanço de 2025 e análise econômica para frente, a previsão ainda é de um Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho com avanço superior ao do Brasil, mas que dependerá, de novo, da safra agrícola, ponderou o consultor econômico da entidade, Marcelo Portugal.

