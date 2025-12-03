Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 03 de Dezembro de 2025 às 12:44

Natal dos gaúchos devem gerar até R$ 5 bilhões em compras, aposta federação

Pioner destacou que o Natal gaúcho será caracterizado por compras para presentear

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
O clima de Natal deve contagiar mais os gaúchos. Mais uma pesquisa para medir o ânimo dos consumidores para a última data promocional do ano mostra que as compras vão entrar na pauta. A Federação Varejista do RS aponta que 81% dos gaúchos vão buscar presentes.

