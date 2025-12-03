Zaffari marca data para abrir atacarejo Cestto em Viamão

O Grupo Zaffari abre nesta quinta-feira (4) a quarta unidade de seu atacarejo. Desta vez, a loja do Cestto será em Viamão, com previsão de abrir ao público às 10h, na esquina da avenida Tapir Rocha, 4.545 (RS-040), com a Estrada da Branquinha. No fim de outubro, a varejista inaugurou um novo shopping center, o Bourbon Carlos Gomes.