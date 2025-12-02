Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 02 de Dezembro de 2025 às 17:03

Hub busca ampliar contratações de refugiados e migrantes no Rio Grande do Sul

Estrutura do Hub de Empresas de Refugiados busca apoiar segmentos que contratam

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
O Rio Grande do Sul acaba de ganhar um hub regional do Fórum Empresas com Refugiados para ampliar o número de locais que contratam trabalhadores migrantes. A iniciativa, que une a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), foi lançada nesta terça-feira (2) em Porto Alegre.

