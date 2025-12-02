Hub busca ampliar contratações de refugiados e migrantes no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul acaba de ganhar um hub regional do Fórum Empresas com Refugiados para ampliar o número de locais que contratam trabalhadores migrantes. A iniciativa, que une a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), foi lançada nesta terça-feira (2) em Porto Alegre.