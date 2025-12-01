Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Dezembro de 2025 às 13:10

Reação no RS: 160 entidades defendem 'restrição severa à publicidade das bets' no Brasil

Documento assinado por mais de 16 entidades defende mais restrições às bets

Documento assinado por mais de 16 entidades defende mais restrições às bets

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Um documento forte, que une impactos na economia e na saúde, é a mais recente investida de segmentos econômicos gaúchos, com peso forte do varejo, contra as bets, as apostas online ou digitais. A coluna Minuto Varejo contou mais de 160 entidades que defendem "restrição severa à publicidade das bets".

