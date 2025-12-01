Comércio e o emprego de refugiados

A Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) lançam amanhã, às 9h, na Biblioteca Pública do Estado, na Capital, o Hub Rio Grande do Sul do Fórum Empresas com Refugiados, para impulsionar o engajamento na inclusão de refugiados e migrantes. O Minuto Varejo vai mediar um dos painéis do evento. Dados exclusivos mostram que comércio e serviços somaram mais de 17 mil admissões de janeiro a outubro, saldo positivo de 3,2 mil postos. A indústria liderou com 20 mil vagas, saldo de 5,5 mil postos. Supermercados contrataram mais de 4,1 mil refugiados/migrantes, mas 3,4 mil se desligaram, turnover de 83%, acima dos 50% a 60% do setor, foco de alarme nas redes.