Oito a cada 10 gaúchos vão às compras no Natal

Já é Natal, para o comércio, pelo menos. Mesmo que muitas pessoas tenham começado a resolver a demanda de fim de ano na Black Friday, atestado por consumidores e pelo volume dos carrinhos de itens do e-commerce, pesquisas recentes de entidades do setor mostram ânimo em alta para as compras da reta final de 2025. A Fecomércio-RS mostra que 85,2% dos gaúchos (apuração em Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Santa Maria e Uruguaiana) vão presentear. Já o SindilojasPOA mostrou que quase 65% dos porto-alegrenses vão às compras. "Aproveitei a Black", avisa a professora aposentada Tania Maria Augusto, justificando: "Sobrou um dinheirinho e adiantei. Comprei os presentes dos netos e da filha. Mas faltam os do genro e marido", projeta Tania. As advogadas Larissa Lopes e Simone Anacleto aproveitaram a Black para compras pessoais. "Tava valendo a pena", diz Larissa. E o Natal? "Fica para depois", acena a dupla. A conduta das advogadas e mesmo a parte 2 das compras de Tania endossam duas pesquisas sobre o ânimo de gastos no fim de ano. A federação mapeou sinalizadores sobre o que vai comandar a decisão de consumo: 61% das pessoas vão olhar primeiro preço. "Os lojistas devem estar atentos à qualidade dos produtos, atendimento e promoções", adverte o presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, em nota. O SindilojasPOA apurou que quase 40% das pessoas pretendem gastar mais e 38% o mesmo que 2024. Para a investida natalina, a Federação Varejista do RS indicou que 50% do 13º salário dos gaúchos (cerca de R$ 5,5 bilhões) vão para consumo, parte já gasta na campanha recente. O sindicato projeta receita de quase R$ 700 milhões, 11,2% acima de 2024. "Pela primeira vez, a previsão mostrou a Black (R$ 1 bilhão) acima do Natal", citou o presidente da entidade, Arcione Piva.