Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Dezembro de 2025 às 00:25

No Ponto: Salgado Filho, Saideira e Crave Meat, Panvel e Shopee

Aeroporto vai ganhar dois bares Saideira e um restaurante Crave Meat, do Grupo 3TBrasil

Aeroporto vai ganhar dois bares Saideira e um restaurante Crave Meat, do Grupo 3TBrasil

> O Aeroporto Internacional Salgado Filho terá mais três operações até fim de dezembro, todas na área de embarque. São dois bares Saideira e um restaurante Crave Meat, marcas do Grupo 3TBrasil, que atua em terminais pelo País.  

