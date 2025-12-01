Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Dezembro de 2025 às 00:50

No Ponto

 A Mostra Glass 2025, de arquitetura, design e inovação, somou este ano em Novo Hamburgo mais de 21,2 mil visitantes, acima da edição de 2024. Os negócios tiveram alta de 15%. A Glass é uma plataforma estratégica de geração de oportunidades. Jones Baptista, idealizador do evento, destaca a maturidade do projeto: "A mostra se consolida como uma plataforma viva de conexões, negócios e experiências. Os números deste ano mostram que estamos no caminho certo".

