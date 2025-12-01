Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Dezembro de 2025 às 00:50

Buteco do Aldo chega à terceira operação na Capital

Kohls montou nova operação com recursos próprios: 'Não gastei o que ganhei. Sou empreendedor' 

Kohls montou nova operação com recursos próprios: 'Não gastei o que ganhei. Sou empreendedor' 

/PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Ele chegou a morar em barraco sem água e luz e agora acaba de abrir a terceira unidade de um dos restaurantes mais populares entre moradores e quem trabalha no bairro Menino Deus, perto da orla de Porto Alegre. "Ninguém bate a gente", garante Alexandre Kohls, no comando do novo Buteco do Aldo, que estreou na sexta-feira (28) na rua João Alfredo, 593, na vizinha Cidade Baixa, nas proximidades do Centro Histórico de Porto Alegre. 

Notícias relacionadas