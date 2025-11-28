Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 28 de Novembro de 2025 às 08:35

Pompéia abre 300 vagas para preenchimento imediato em lojas

Rede tem lojas em 66 cidades gaúchas e projeta que as pessoas podem ser efetivadas

Rede tem lojas em 66 cidades gaúchas e projeta que as pessoas podem ser efetivadas

LOJAS POMPÉIA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Varejistas estão reforçando áreas de vendas para o fim de ano. A rede Pompéia, com foco em vestuário, abriu 300 vagas entre efetivas e temporárias, "com possibilidade de efetivação", diz a rede gaúcha. Os empregos são para vendedor, assistente de vendas e auxiliar de limpeza em filiais em 66 cidades do Estado.

Notícias relacionadas