Pompéia abre 300 vagas para preenchimento imediato em lojas

Varejistas estão reforçando áreas de vendas para o fim de ano. A rede Pompéia, com foco em vestuário, abriu 300 vagas entre efetivas e temporárias, "com possibilidade de efetivação", diz a rede gaúcha. Os empregos são para vendedor, assistente de vendas e auxiliar de limpeza em filiais em 66 cidades do Estado.