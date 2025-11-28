Comercial Zaffari bate recorde de atacarejos Stok Center abertos em 2025

Quantos atacarejos foram abertos em 2025 pela maior varejista do formato no Rio Grande do Sul? Enquanto a número um do setor supermercadista, o porto-alegrense Grupo Zaffari, deve computar duas novas unidades do seu Cestto abertas este ano, a rival Comercial Zaffari, que pertence a primos dos donos do grupo líder, bateu recorde de novas lojas. A coluna Minuto Varejo já tinha adiantado que a meta seria alta.