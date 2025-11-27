Bordaza Shopping ganha mais marcas e projeta mais operações para 2026

Um dos novos complexos comerciais que estrearam este ano em Porto Alegre amplia o mix de marcas e projeta mais nomes para 2026. É o Bordaza Shopping, que fica na avenida Carlos Gomes. O Bordaza já tem um restaurante e uma casa de carnes e ganhará nesta quinta-feira (27) uma gelateria e uma loja de roupas para ginástica. No ano que vem, terá operações de gastronomia, um deles focado em vinho.