Porto Alegre,

Publicada em 27 de Novembro de 2025 às 19:34

Bordaza Shopping ganha mais marcas e projeta mais operações para 2026

Santino Gelato é um dos reforços na reta final de 2025 no Bordaza Shopping

Santino Gelato é um dos reforços na reta final de 2025 no Bordaza Shopping

SANTINO GELATO/DIVULGAÇÃO/JC
Um dos novos complexos comerciais que estrearam este ano em Porto Alegre amplia o mix de marcas e projeta mais nomes para 2026. É o Bordaza Shopping, que fica na avenida Carlos Gomes. O Bordaza já tem um restaurante e uma casa de carnes e ganhará nesta quinta-feira (27) uma gelateria e uma loja de roupas para ginástica. No ano que vem, terá operações de gastronomia, um deles focado em vinho.  

