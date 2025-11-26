Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 26 de Novembro de 2025 às 20:08

Ricardo Nunes, ex-Ricardo Eletro, sobre o Pop Center: 'Preparem-se'

'Vocês não vão ver esse shopping como antes', diz o ex-varejista

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
O mineiro e ex-varejista Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, encara um desafio no Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, Nunes desembarcou na Capital direto para o Pop Center, com ex-camelôs, origem do ex-varejista, que fará consultoria para o complexo com 800 espaços de lojas, mas 250 deles vazios. "Tem de fazer uma repaginada bem feita", adiantou. O ex-Ricardo Eletro citou trabalho que fez no Shopping Xavantes, em Belo Horizonte. "Lojistas hoje pagam luvas para entrar lá. É idêntico ao Pop, mas não está em área tão boa como essa (Centro). Aqui, tem oportunidade muito maior". E avisa: "Vocês não vão ver esse shopping como antes. Preparem-se!"     

