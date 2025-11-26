Novo CD da Shopee atende também vendedores e consumidores do Rio Grande do Sul

As gigantes de e-commerce estão ampliando a operação para dar conta de entregas mais rápidas e por mais regiões do País. A Shopee, com origem em Singapura, abriu o 15º centro de distribuição (CD) que fica em Santa Catarina, ao lado do Rio Grande do Sul, onde a companhia já tem operação em um complexo logístico em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).