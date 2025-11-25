TaQi começa a fechar lojas após liquidar estoques

Prateleiras vazias ou produtos já esgotando. Não é Black Friday antecipada. É a cena nas lojas da rede TaQi que começar a ser fechadas a partir desta quarta-feira (26) em diversas cidades gaúchas. Clientes estão encontrando os últimos itens nos cerca de 30 pontos da bandeira que pertence ao Grupo Herval que estão sendo desativados, segundo a Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do RS (Fecosul).