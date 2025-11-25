Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 25 de Novembro de 2025 às 18:27

TaQi começa a fechar lojas após liquidar estoques

Prateleiras ficam sem produtos no salão principal da loja em Torres, no Litoral Norte

Prateleiras ficam sem produtos no salão principal da loja em Torres, no Litoral Norte

NANÁ HAUSEN/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Prateleiras vazias ou produtos já esgotando. Não é Black Friday antecipada. É a cena nas lojas da rede TaQi que começar a ser fechadas a partir desta quarta-feira (26) em diversas cidades gaúchas. Clientes estão encontrando os últimos itens nos cerca de 30 pontos da bandeira que pertence ao Grupo Herval que estão sendo desativados, segundo a Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do RS (Fecosul).  

Notícias relacionadas