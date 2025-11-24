Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 24 de Novembro de 2025 às 08:39

Lojas Becker abre três lojas no mesmo dia e investirá mais em 2026

Uma das novas filiais da Lojas Becker fica na avenida Brasil, 552, em Passo Fundo

Uma das novas filiais da Lojas Becker fica na avenida Brasil, 552, em Passo Fundo

LOJAS BECKER/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Abrir uma loja em meio a um ano em que o varejo de eletrodomésticos e vestuário oscilou bastante em vendas e ainda encarou um adversário difícil, como os juros mais altos em 20 anos, já é desafiador. Imagina inaugurar três e ainda no mesmo dia. A gaúcha Lojas Becker está fazendo exatamente isso nesta segunda-feira (24).
Abrir uma loja em meio a um ano em que o varejo de eletrodomésticos e vestuário oscilou bastante em vendas e ainda encarou um adversário difícil, como os juros mais altos em 20 anos, já é desafiador. Imagina inaugurar três e ainda no mesmo dia. A gaúcha Lojas Becker está fazendo exatamente isso nesta segunda-feira (24).
A rede, com 260 pontos no Sul do Brasil, informou à coluna Minuto Varejo que duas filiais estreiam no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. No Estado, os pontos ficam em Passo Fundo e São Nicolau, onde a unidade que já existia muda para um imóvel próprio da rede. No estado vizinho, o destino é Capinzal.
"A Becker nasceu no interior. Cada nova loja representa mais do que um investimento: é a nossa forma de acreditar no futuro e nas pessoas”, define a diretoria, em nota. A varejista tem mais de 70 anos de operação.
Na nota, o grupo já projeta mais novidades em 2026. Mais unidades vão ser abertas e outras passarão por melhorias. Uma das novas lojas será no Paraná. Em Arroio do Tigre, no Estado, a unidade muda para prédio próprio. Serão reformadas as filiais de Rodeio Bonito, Encantado e Teutônia. Tucunduva será ampliada. A Becker também ganhará um novo centro administrativo. A rede nasceu em Salvador das Missões.

Notícias relacionadas