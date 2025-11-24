Lojas Becker abre três lojas no mesmo dia e investirá mais em 2026

Abrir uma loja em meio a um ano em que o varejo de eletrodomésticos e vestuário oscilou bastante em vendas e ainda encarou um adversário difícil, como os juros mais altos em 20 anos, já é desafiador. Imagina inaugurar três e ainda no mesmo dia. A gaúcha Lojas Becker está fazendo exatamente isso nesta segunda-feira (24).

A rede, com 260 pontos no Sul do Brasil, informou à coluna Minuto Varejo que duas filiais estreiam no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. No Estado, os pontos ficam em Passo Fundo e São Nicolau, onde a unidade que já existia muda para um imóvel próprio da rede. No estado vizinho, o destino é Capinzal.

"A Becker nasceu no interior. Cada nova loja representa mais do que um investimento: é a nossa forma de acreditar no futuro e nas pessoas”, define a diretoria, em nota. A varejista tem mais de 70 anos de operação.