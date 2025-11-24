Black Friday é o Natal das plataformas digitais

"A Black Friday é o nosso Natal, diferentemente do varejo geral", avisa Thomaz Kampel, head de relações públicas da Amazon Brasil. A gigante espera bater recorde na temporada que já movimenta encomendas, mesmo que a data oficial seja na sexta-feira, 28 de novembro. "Estamos muito animados. É o mais movimentado e temos intenção de expandir a estrutura", cita Kampel, que aponta reforço de quase 800 funcionários na estrutura logística no Rio Grande do Sul.

Além do centro de distribuição em Nova Santa Rita, a marca também tem as estações de entrega em diversas cidades, que dão mais tração e aceleram o tempo de chegada de pacotes aos consumidores. "Hoje 50% dos pacotes são entregues em 48 horas e cada vez aceleramos mais. O Estado está nesse processo", cita o gerente. No País, são 100 centros logísticos.

A gigante já chegou a 180 milhões de produtos que circulam pelas estruturas, Outro detalhe: o CD de Nova Santa Rita também atende outras regiões. "São centros de estoque interligados. Conseguimos alternar e enviar produtos que o consumidor busca", cita ele. Para turbinar a Black Friday de 2025, a Amazon Brasil tem agora a categoria de Achadinhos Internacionais, com mais de 100 produtos com valor acima de R$ 5,00 e que são despachados dos Estados Unidos e da Ásia.

A companhia entrou na briga com outras plataformas, principalmente as asiáticas. "Coisas mais simples e baratas que o consumidor quer comprar e com entrega rápida. Deve acelerar muito rápido. Na Black, esse numero deve seguir escalando", aposta Kampel. Além disso a Amazon entrou na onda da data dupla, como o 11 de novembro (11.11). Na demanda geral, itens de supermercado, como produtos de limpeza, e alimentação e eletroportáteis vêm liderando. Kampel cita que cada vez mais a estratégia é entrar na agenda do Natal antecipado. "Tem opção de envio de presente.

A pessoa pode embalar o produto e com carta para presente". Videogames e airfryer lideram as compras na antecipação natalina. Também concorrentes como Americanas e Magazine Luiza (Magalu) anunciaram recentemente uma associação para turbinar a logística. O acordo estratégico para atuar no e-commerce ampliará a oferta de produtos. A Americanas vende na plataforma digital do Magalu. E Magazine Luiza passa a oferecer seus itens de estoque próprio (1P) no e-commerce da Americanas, avisaram as duas gigantes brasileiras.

Pesquisa da Wake com a Opinion Box mostra que a intenção de compra dos gaúchos representa 4,9% do total do Brasil, com maior participação entre homens (6,0%) do que entre mulheres (3,9%). O recorte etário revela um perfil mais maduro: a maior participação relativa está na faixa 50+ (7,0%), seguida por 30 a 39 anos (5,8%) e 40 a 49 anos (5,3%). Entre 25 a 29 anos, o estado responde por 4,0%, enquanto o público de 16 a 24 anos tem participação mais baixa (0,6%). Em termos socioeconômicos, a intenção de compra gaúcha se concentra nas classes AB (7,3%) e C (6,1%), com menor presença em DE (3,3%), indicando potencial para ações com ticket médio e condições adequadas a esses segmentos.

Com intenção de compra mais concentrada entre homens e consumidores 50+, além de forte presença das classes AB e C e preferência por compras via computador, o Rio Grande do Sul se posiciona como um mercado estratégico para varejistas na Black Friday. O comportamento indica um público digitalmente atento e receptivo a ofertas, reforçando a importância de ações personalizadas, condições competitivas e comunicação clara — especialmente em canais desktop e em campanhas que dialoguem com públicos mais maduros, incluindo o ecossistema da Cyber Monday.