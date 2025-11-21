Feirão Zero Dívida será de 24 a 29 de novembro no digital

O Super Feirão Zero Dívida está de volta. A campanha, liderada pela CDL Porto Alegre, vai de 24 a 29 de novembro apenas no canal digital. A CDL-POA informa que mais de 4,5 mil empresas participarão da negociação para reduzir ou liquidar débitos em atraso. A meta é superar o volume negociado em 2024, até porque a inadimplência não para de subir e bate recorde todos os meses este ano.

Em outubro, o Indicador de Inadimplência, calculado pela câmara lojista, atingiu 35,79% dos CPFs no Rio Grande do Sul e 36,58% em Porto Alegre em atraso.

Em 2024, o feirão encaminhou R$ 8 milhões em negociações com pessoas físicas e jurídicas.

O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, atesta que "o cenário atual exige atenção especial dos consumidores". O motivo principal é o nível dos juros. A taxa Selic está em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006.

“A cada R$ 100,00 gastos pelos brasileiros, R$ 28,50 são destinados ao serviço da dívida — é o maior índice em duas décadas", pontua Frank. Os atrasados também alimentam as taxas de juros. O economista-chefe cita que a "inadimplência responde por 20,9% do custo do crédito no País".

Este ano a negociação será apenas de forma online, para quem tem atrasos com lojas e outras empresas CDL PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC

Como participar do Super Feirão Zero Dívida 2025