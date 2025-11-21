Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 21 de Novembro de 2025 às 13:47

Feirão Zero Dívida será de 24 a 29 de novembro no digital

Equipe do Modera, braço de cobrança da CDL POA, apoiará as negociações do Feirão de 2025

Equipe do Modera, braço de cobrança da CDL POA, apoiará as negociações do Feirão de 2025

FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Super Feirão Zero Dívida está de volta. A campanha, liderada pela CDL Porto Alegre, vai de 24 a 29 de novembro apenas no canal digital. A CDL-POA informa que mais de 4,5 mil empresas participarão da negociação para reduzir ou liquidar débitos em atraso. A meta é superar o volume negociado em 2024, até porque a inadimplência não para de subir e bate recorde todos os meses este ano.
O Super Feirão Zero Dívida está de volta. A campanha, liderada pela CDL Porto Alegre, vai de 24 a 29 de novembro apenas no canal digital. A CDL-POA informa que mais de 4,5 mil empresas participarão da negociação para reduzir ou liquidar débitos em atraso. A meta é superar o volume negociado em 2024, até porque a inadimplência não para de subir e bate recorde todos os meses este ano.
Em outubro, o Indicador de Inadimplência, calculado pela câmara lojista, atingiu 35,79% dos CPFs no Rio Grande do Sul e 36,58% em Porto Alegre em atraso
Em 2024, o feirão encaminhou R$ 8 milhões em negociações com pessoas físicas e jurídicas. 
O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, atesta que "o cenário atual exige atenção especial dos consumidores". O motivo principal é o nível dos juros. A taxa Selic está em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006.
“A cada R$ 100,00 gastos pelos brasileiros, R$ 28,50 são destinados ao serviço da dívida — é o maior índice em duas décadas", pontua Frank. Os atrasados também alimentam as taxas de juros. O economista-chefe cita que a "inadimplência responde por 20,9% do custo do crédito no País". 
Este ano a negociação será apenas de forma online, para quem tem atrasos com lojas e outras empresas | CDL PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC
Este ano a negociação será apenas de forma online, para quem tem atrasos com lojas e outras empresas CDL PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC

Como participar do Super Feirão Zero Dívida 2025 

  • Acesse o site da campanha - superfeiraozerodivida.com.br - e fale com o Renê, assistente virtual.
  • Informe seus dados para consulta.
  • Descubra seus débitos em aberto com as empresas.
  • Clique em “Negociar” e fale diretamente com o credor.
  • Finalize a renegociação e encerre o ano com as contas em dia.

Notícias relacionadas