Economista vai dirigir CDL Porto Alegre entre 2026 e 2027

Um economista que atua com varejo de moda masculina vai ser o novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA). Carlos Klein foi eleito por aclamação em assembleia nesta segunda-feira, na sede da entidade, no Centro Histórico da Capital. O mandato é para o período de 2026 a 2027. Klein e a nova composição da entidade lojista assumem em 1º de janeiro.

Associados escolheram o novo Conselho Diretor da entidade. Klein é dono da Via Condotti, com quatro lojas entre Porto Alegre e Canoas, e já ocupava uma das vagas de vice-presidente da CDL-POA na atual gestão. "Os próximos anos serão marcados por inovação, qualificação e diálogo permanente com o poder público para construir um ambiente mais competitivo e sustentável para quem empreende no Rio Grande do Sul”, afirmou, em nota, o futuro presidente, que está na entidade desde 2014.

Klein foi primeiro diretor financeiro, depois, de 2016 a 2020, diretor comercial. Em 2020, passou a vice-presidente comercial e, desde 2024, é 2º vice-presidente da entidade. O atual presidente, Irio Piva, que preside a rede Elevato, fica até o fim de dezembro, após seis anos à frente da câmara. Piva vai continuar na entidade, como vice-presidente de Negócios na nova gestão.