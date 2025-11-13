Fruki inaugura centro de distribuição em Passo Fundo

"Hoje vivemos um momento que traduz muito do que somos na Fruki. A entrada em operação do novo Centro de Distribuição de Passo Fundo", avisa o diretor comercial da companhia, com sede em Lajeado, Fernando Schneiders, em seu perfil no Linkedin.

A estrutura, na avenida Perimetral Deputado Guaracy Marinho, 1224, estreou nessa quarta-feira (12) na principal economia do Planalto gaúcho. O CD reforça a capacidade operacional para abastecer o varejo com itens da marca de bebidas, entre refrigerantes, como o guaraná Fruki, energéticos, sucos, cerveja e água mineral, com a Água da Pedra.

"Reforça nossa presença no norte e fortalece um valor que sempre guiou nossa história: estar perto das pessoas", comentou Schneiders, em seu perfil no Linkedin. A operação do CD gerou 19 empregos diretos nas áreas logística, comercial e financeira.

O galpão tem 2,8 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento de 170 mil pacotes de produtos. O novo centro logístico cobre 50 municípios do Planalto e Alto Uruguai, entre eles Carazinho, Erechim, Marau, Lagoa Vermelha, Não-Me-Toque e Sarandi.

A operação é a nona da empresa no Estado e 11ª da estrutura da companhia, que inclui Santa Catarina. Este ano já teve a inauguração do CD de Santa Maria. Outros CDs ficam em Lajeado, Paverama, Pelotas, Santo Ângelo, Canoas, Farroupilha e Osório. Em Santa Catarina, as unidades estão em Biguaçu e Blumenau, no estado vizinho.