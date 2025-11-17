Carrinho Agas 2025: confira a lista de vencedores indicados pelos supermercadistas

O Carrinho Agas, que a Associação Gaúcha de Supermercados chama de Oscar (referência ao cinema) do setor veio com novidades na edição de 2025. A primeira delas foi a escolha dos 39 vencedores nas categorias do listão do prêmio, que terá entrega nesta segunda-feira (17) em evento no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Pela primeira vez, a votação foi espontânea, com as empresas fazendo suas escolhas. "É um formato mais justo e que privilegia livremente a concorrência entre fornecedores de todos os tamanhos", explica, em nota, o presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior.

A Agas enviou formulário para que os supermercadistas indicassem seus favoritos na 42ª edição da premiação. Não houve lista prévia de marcas ou nomes. As 147 votantes puderam indicar suas preferências.

Outra mudança é a volta de uma categoria, a de suco em pó, que havia sido suprimida. Foram definidas 39 empresas com mercadorias que estão no dia a dia dos consumidores, além de personalidades.

Entre os vencedores, houve estreantes: Marsala, de Gravataí, foi o Melhor fornecedor de pães industrializados (marca Qualibread), Vassoler, de Passo Fundo, Melhor Fornecedor de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) e Nilo Tozzo, de Cordilheira Alta (SC), Melhor Distribuidora do Ano. Já as veteranas em edições se repetiram: Nestlé (39 troféus), a Coca-Cola (38) e a gaúcha Girando Sol (33).