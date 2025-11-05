No Ponto: Iguatemi Porto Alegre, Cervejaria Blumendorf e Stok Center

> O Iguatemi Porto Alegre lançou seu tradicional Natal do Bem, com árvore e decoração na Praça Erico Verissimo, e a Ação da Cidadania. Até 6 de janeiro de 2026, os clientes podem colaborar na compra de ingressos solidários por R$ 4,00. A campanha vai sortear duas SUVs Ford Territory, para compras de 18 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026, a partir de R$ 600,00, além de levar panettone Biscoitê (um por CPF).

> A Cervejaria Restaurante Blumendorf estreia domingo em um complexo que está nascendo em Nova Hartz, a 80 quilômetros de Porto Alegre, e que une lazer, esportes, hospedagem e área de eventos. O nome "Blumendorf" é em alemão e significa "blum" (flor) e dorf (aldeia ou povoado), muito comuns na Alemanha. O projeto do empresário do mundo calçadista Sérgio Ermel, que tem fábricas no Ceará e é dono da franquia de calçados Petite Jolie, é ser referência e atração na região. "Nova Hartz é muito pouco conhecida. A intenção nossa é colocá-la no mapa", avisa Ermel. O restaurante vai funcionar apenas aos domingos, com reservas a partir do dia 16, pelo blumendorf.leadsfood.app. Mais detalhes sobre a Blumendorf, que reproduz o ambiente das "dorfs" na edição do caderno Empresas & Negócios de segunda-feira, 10 de novembro.

> A Comercial Zaffari abre no dia 25 deste mês o 44º Stok Center, em Imbé, no Litoral Norte.