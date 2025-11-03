Casa de carnes vai abrir quarta loja, desta vez em Viamão

A casa de carnes que um frigorífico abriu no bairro Azenha, em Porto Alegre, em 2023, vai chegar a quatro unidades este mês. Viamão é o próximo destino do Shopping de Carnes, que estreia na quinta-feira (6), a nova unidade, na avenida Tapir Rocha, 9805, no bairro Jardim Krahe.

O investimento é de R$ 2,5 milhões, no ponto com área total de 450 metros quadrados e que gerou 36 empregos. Hoje a bandeira tem lojas na Capital também no Partenon e em Ipanema. A loja também oferecerá assados prontos de quarta a domingo. Outra novidade é o serviço de encomendas e tele-entrega, informa a rede.