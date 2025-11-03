 A Livraria Paisagem, com sede no Rio de Janeiro e com três unidades no Estado - três em shopping centers do Grupo Zaffari, vai abrir até março no ParkShopping Canoas.

 A Petiskeira, restaurante porto-alegrense, vai abrir no Zaffari Hípica, na Zona Sul da Capital.

 O Shopping de Carnes abre dia 6, em Viamão, sua quarta loja, com investimento de R$ 2,5 milhões, em área de 450 metros quadrados, abrindo ainda 36 empregos. As outras lojas ficam na Capital, nos bairro Azenha, Partenon e Ipanema. A loja também oferecerá assados prontos e novidade de encomendas e tele-entrega.

 O SindilojasPOA e Sine Municipal promovem amanhã, das 9h às 15h, o 1º Feirão de Empregos no Mercado Público. Serão 50 vagas. Shopping Total, BarraShoppingSul, Moinhos Shopping, Praia de Belas e Bourbon Ipiranga ofertam vagas.

 O SuperBom, que ficou com o imóvel onde foi Nacional em Osório, vai reabrir em 6 de novembro.

 Lojas Lebes e Esquina do Futuro instalam pontos de recarga de veículos elétricos em filiais da varejista em Santa Maria e Lajeado, ampliando o serviço que já tem em filiais de Rolante, Caxias do Sul e Eldorado do Sul.