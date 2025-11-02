Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 02 de Novembro de 2025 às 09:26

Feirão no Mercado Público terá vagas para atuar no comércio em Porto Alegre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Um feirão de vagas de emprego com foco no comércio e demanda de mão de obra de fim de ano vai ocorrer na terça-feira (4) no Centro de Porto Alegre. O Sindivagas, iniciativa do SindilojasPOA, e Sine Municipal farão das 9h às 15h, o primeiro Feirão de Empregos conjunto, no 2º piso do Mercado Público de Porto Alegre.
O sindicato diz que a ação busca "aproximar empresas e candidatos, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho". Os interessados devem comparecer ao local do feirão com o currículo impresso.
A previsão é de cerca de 50 vagas, com com oportunidade para vendedor, operador de caixa, auxiliar de estoque, atendente e auxiliar de loja. Outras são de auxiliar mecânico, mecânico, frentista, trocador de óleo e lavador de carros.
Os postos de vendedor são para lojas em centros comerciais como Shopping Total, BarraShoppingSul, Moinhos Shopping, Praia de Belas e Bourbon Ipiranga.
 

