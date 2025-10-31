Loja focada em mobilidade terá scooter elétrica desenvolvida na China

A Smart Mobilidade Urbana está trazendo da China o primeiro modelo próprio da marca, a scooter S1, que será comercializada por quase R$ 12 mil . O veículo foi desenvolvido com colaboração de usuários de outros modelos vendidos pela empresa. Em novembro, a S1 estará à venda nas duas lojas da operação, situadas em Porto Alegre (avenida Dom Pedro II, 390) e Capão da Canoa (avenida Paraguassu, 851) , no Litoral Norte.

Segundo a varejista, o modelo é resultado de "parcerias estratégicas internacionais", com "design moderno, desempenho, sustentabilidade e praticidade". “É nosso primeiro modelo criado da Smart", diz, em nota, Vanessa Abel, sócia-diretora da Smart, citando que a operação é uma das primeiras gaúchas a ter modelo próprio. Vanessa explica que clientes auxiliaram com sugestões sobre "conforto, estabilidade e estilo".