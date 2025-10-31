Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 31 de Outubro de 2025 às 15:38

Loja focada em mobilidade terá scooter elétrica desenvolvida na China

Minuto Varejo - Smart Mobilidade Urbana - loja mobilidade elétrica de scooters no Rio Grande do Sul - modelo moto S1 - mercado gaúcho

SMART MOBILIDADE URBANA/DIVULGAÇÃO/JC
A Smart Mobilidade Urbana está trazendo da China o primeiro modelo próprio da marca, a scooter S1, que será comercializada por quase R$ 12 mil. O veículo foi desenvolvido com colaboração de usuários de outros modelos vendidos pela empresa. Em novembro, a S1 estará à venda nas duas lojas da operação, situadas em Porto Alegre (avenida Dom Pedro II, 390) e Capão da Canoa (avenida Paraguassu, 851), no Litoral Norte.
Segundo a varejista, o modelo é resultado de "parcerias estratégicas internacionais", com "design moderno, desempenho, sustentabilidade e praticidade". “É nosso primeiro modelo criado da Smart", diz, em nota, Vanessa Abel, sócia-diretora da Smart, citando que a operação é uma das primeiras gaúchas a ter modelo próprio. Vanessa explica que clientes auxiliaram com sugestões sobre "conforto, estabilidade e estilo".

