Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Outubro de 2025 às 12:21

Gigante imobiliária gaúcha projeta R$ 2,75 bi em vendas com entrada de nova franquia

Vendas são puxadas por imóveis com maior valor e situados em bairros como Bela Vista

Vendas são puxadas por imóveis com maior valor e situados em bairros como Bela Vista

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Uma das maiores players do mercado imobiliário gaúcho de imóveis acaba de ganhar mais um operador em sua rede de franquias, que deve acrescentar pelo menos R$ 150 milhões neste ano em receita de vendas de ativos. Trata-se da Suder, que passa a integrar a rede da Auxiliadora Predial. A rede já tem mais de 100 franquias.
Uma das maiores players do mercado imobiliário gaúcho de imóveis acaba de ganhar mais um operador em sua rede de franquias, que deve acrescentar pelo menos R$ 150 milhões neste ano em receita de vendas de ativos. Trata-se da Suder, que passa a integrar a rede da Auxiliadora Predial. A rede já tem mais de 100 franquias.
Segundo a empresa do setor imobiliário, com quase 100 anos de atuação em Porto Alegre, a entrada da nova franqueada deve elevar o volume de negociações até o fim de 2025. A previsão da Auxiliadora é alcançar R$ 2,6 bilhões, enquanto a Suder estima gerar R$ 150 milhões, o que levaria o total movimentado a aproximadamente R$ 2,75 bilhões.
A gigante do setor imobiliário deve fechar o ano com salto de quase 40% nas negociações, ante os R$ 2 bilhões em VGV em 2024.
Auxiliadora projeta crescer quase 50% em vendas em 2025 frente a 2024 | Auxiliadora Predial/Divulgação/JC
Auxiliadora projeta crescer quase 50% em vendas em 2025 frente a 2024 Auxiliadora Predial/Divulgação/JC
Um dos segmentos que mais impulsionam esse desempenho é o de imóveis de alto padrão, que têm sustentado boa parte dos negócios do setor em meio ao cenário de juros recordes — o mais alto em 20 anos — e aos impactos sobre a renda das faixas de classe média, público comprador.
No primeiro semestre de 2025, o Sinduscon-RS registrou alta de 8% nas vendas (em unidades) em Porto Alegre, comparado ao mesmo período de 2024, com Valor Geral de Vendas (VGV) 10% maior, totalizando cerca de R$ 2,3 bilhões. Os bairros que têm puxado vendas e valorização incluem Petrópolis, Rio Branco, Bela Vista e Boa Vista.

Notícias relacionadas