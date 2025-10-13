Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 00:25

Coluna de quinta

A coluna vai mostrar que onde o Nacional que fechou e vai virar Nicolini, em Santa Maria, com reabertura até fim de outubro, vai ser erguido um complexo de duas torres, com shopping center, escritório e apartamentos. O supermercado será uma das âncoras.      
