Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 09:37

McDonald's abre em cidade gaúcha com venda de sobremesa e sem lanches

McDonald's amplia a presença em mais cidades com modelo mais enxuto e de mix doce

McDonald's amplia a presença em mais cidades com modelo mais enxuto e de mix doce

ALEXANDER NEMENOV/AFP/JC
A rede de fast-food mais famosa do mundo chegou a Camaquã, com pouco mais de 60 mil habitantes e distante 130 quilômetros de Porto Alegre. Só que o McDonald's que estreia nesta sexta-feira (10) na cidade, no Sul, mas não terá o cardápio completo e que atrai muitos fãs. As versões de hambúrgueres, entre o número 1 e o basicão de carne e queijo, não serão vendidas. A loja é basicamente de sobremesas.
Em nota, a rede informa que desembarca na cidade com um Quiosque de Sobremesas, com venda de sundae, milk-shakes e casquinhas de sorvete. "Este modelo de unidade foca exclusivamente no portfólio de sobremesas, não comercializando os tradicionais sanduíches e combos", reforça, em nota, a marca.
A unidade de rua, que abriu quatro empregos, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, em fins de semana, das 12h às 19h.
O franqueado da unidade, Rogério Barbi, que atua com o setor de alimentação em shopping centers de Canoas e de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), além de drive-thru da rede, aposta na "experiência e a qualidade McDonald's" para atrair residentes.
É o 11º quiosque com o mix doce aberto em cidades gaúchas, indicando que a rede avança para mais localidades nessa modalidade. Outras cidades que já têm o quiosque são Sapucaia do Sul, Campo Bom, Estância Velha, Parobé, Sapiranga, Montenegro, Taquara, Novo Hamburgo e Canoas.

