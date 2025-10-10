McDonald's abre em cidade gaúcha com venda de sobremesa e sem lanches

A rede de fast-food mais famosa do mundo chegou a Camaquã, com pouco mais de 60 mil habitantes e distante 130 quilômetros de Porto Alegre. Só que o McDonald's que estreia nesta sexta-feira (10) na cidade, no Sul, mas não terá o cardápio completo e que atrai muitos fãs. As versões de hambúrgueres, entre o número 1 e o basicão de carne e queijo, não serão vendidas. A loja é basicamente de sobremesas.

Em nota, a rede informa que desembarca na cidade com um Quiosque de Sobremesas , com venda de sundae, milk-shakes e casquinhas de sorvete . "Este modelo de unidade foca exclusivamente no portfólio de sobremesas, não comercializando os tradicionais sanduíches e combos ", reforça, em nota, a marca.

A unidade de rua, que abriu quatro empregos, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, em fins de semana, das 12h às 19h.

O franqueado da unidade, Rogério Barbi, que atua com o setor de alimentação em shopping centers de Canoas e de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), além de drive-thru da rede, aposta na "experiência e a qualidade McDonald's" para atrair residentes.