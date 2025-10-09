Nova Zara no Iguatemi: mais global, exclusiva, digital e sofisticada

Os gaúchos podem até morder a língua ao ver que são os únicos no Sul do Brasil a terem apenas uma Zara, uma das gigantes globais do varejo de moda, do grupo espanhol Inditex. Mas agora podem se gabar do resto do País, com unidades da rede, porque a filial no Iguatemi Porto Alegre é uma das mais modernas do mundo, tem setores exclusivos e se habilita a se consagrar no topo das que mais vendem no portfólio nacional de pontos.

O Rio Grande do Sul é o Estado do Sul com menos operações. São 11 no total na região. Além de Porto Alegre, são quatro no Paraná - três em Curitiba, uma delas foi a primeira a ter no Brasil o layout que marca a nova fase do Iguatemi-, e Londrina, e duas em Santa Catarina (Balneário Camboriú e Florianópolis). A varejista global, conhecida por entregar moda mais sofisticada mas com preço que pode ser considerado mais acessível, surpreendeu clientes que já estavam no lado de fora da loja à espera da reabertura, que foi às 11h, uma hora após os demais lojistas.

As novas dimensões também dão ideia do que os consumidores vão encontrar na unidade. "São vários elementos exclusivos que só têm nesta loja no Brasil", exalta Nailê Santos, gerente-geral do IguatemiPOA. "Nova Zara porque teve expansão de 1,6 mil metros quadrados para 2,2 mil metros quadrados e virada geral de chave no layout -, é de padrão internacional e está entre as mais modernas da gigante. A filial, única no Rio Grande do Sul, foi reinaugurada nesta quinta-feira (9) no Iguatemi Porto Alegre. São 70 funcionários, 20% mais que antes da reforma que levou quatro meses.

A operação, que ganhou quase 40% mais de espaço físico de venda, tem também o único setor exclusivo para calçados e bolsas entre as filiais brasileiras. Segue loja aberta recentemente na Inglaterra. O feminino ampliou 44% de espaço, chegando a 1,4 mil metros quadrados, depois veio o masculino, crescendo 24% (518 metros quadrados), e o infantil, quase 400 metros quadrados, 25% mais.

Nos setores, coleções jovens femininas ganharam mais destaque, além de jeans. O masculino trouxe modelos de sapatos em couro que ficam em uma mesa de exposição especial. Roupas em couro e alfaiataria ganham mais opções e força no mix. Hoje todas as coleções são importadas. Por questão de volume e distribuição mundial, a rede concentra em fornecedores no exterior.

As tecnologias que aproximam o digital do físico são um dos destaques na nova unidade. Os caixas para pagamento são todos para uso pelo cliente, no modelo self-checkout. Não há o caixa com operador humano. Mas sempre haverá um funcionário para assistir, ante qualquer fricção (ou dificuldade).

Na área chamada de Silo, que já vem sendo instalado em outras unidades, o próprio consumidor retira a caixa da compra pelo on-line. "Muita modernidade", reagiu a artista plástica e escritora Alice Kraemer, ao ser surpreendida pela câmara preta, na parte, onde liberou o pacote após passar o qr code da compra. A porta se abriu, e o pedido foi acessado para levar para casa. "Muito mecanizado", resumiu ela. O Silo tem capacidade para armazenar quase 500 pacotes, segundo a rede.

A arquiteta Valentina Marcon Kaspary e a mãe, a empresária Paola Marcon Kaspary, aprovaram o layout. "Linda!", definiram as duas juntas. "O design está muito semelhante ao que vemos na Europa", comparou Valentina. "Ficou bem setorizado. A gente consegue visualizar cada área. Antes era muito misturado", contrasta a arquiteta, que indicou ainda uma percepção importante. A textura das paredes, bem claras, faz os produtos saltarem na visualização. A exposição em araras que parecem flutuar em alguns ambientes também deixa o passeio mais fluido.