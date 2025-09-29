Pizzarias temáticas crescem na temporada em Gramado

A cheia histórica de 2024 no Rio Grande do Sul gerou uma forte queda no turismo de Gramado, um dos maiores polos nacionais do setor, perdas em boa parte associadas ao fechamento do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, que foi inundado. Quando voltou, o terminal demorou a ter o fluxo normal, que somente foi restabelecido este ano, mas ainda não no ritmo de viagens de 2023. Mas a temporada recente do inverno mostra números de uma recuperação frente ao mesmo período do ano passado. Um dos principais grupos empresariais de entretenimento e gastronomia do polo, o Unity, desde 1980 atuando na região, registra crescimento de 96% na receita em junho e julho, informou em nota ao Minuto Varejo. Quatro casas fazem parte do Unity: a Scur Pizzaria, restaurante mais antigo em operação na região, as pizzarias temáticas Cara de Mau, com maior retorno de ICMS em Gramado (diz o grupo), e o Gatzz, casa de fondue e espetáculos que se considera a “Broadway (referência à área de teatros de Nova York) da Serra Gaúcha. “O aumento é relevante. Houve diminuição dos voos para o Rio Grande do Sul em 30% em relação a 2023”, assinala o pool de marcas, citando que foram adotados descontos para compensar a queda de fluxo, o que afeta o resultado financeiro. O CEO do Unity, Roger Wingert, explica que “um dos fatores que contribuíram para o bom desempenho de 2025 foi o aumento no número de visitantes gaúchos a Gramado”. “Hoje, eles representam 30% do volume global do faturamento do Unity”, dimensiona Wingert, na nota. Também ajudam a atrair mais público e melhorar o desempenho do negócio “o ineditismo dos empreendimentos”, por combinar “entretenimento e gastronomia”, cita o CEO. Wingert aponta ainda que a compra de insumos usados nos restaurantes de produtores e fornecedores da região (agroindústria à indústria) assegura itens mais frescos para dar conta dos gostos dos turistas, destaca o CEO. empreendimentos.