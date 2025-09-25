Cafeteria com padaria abre hoje no DC Shopping

O Fermenta Pão e Cozinha é a nova operação do DC Shopping, no Quarto Distrito, na Zona Norte da Capital. A operação abre hoje e é dos mesmos donos do Refeitório, restaurante que ocupa o antigo Mercado Paralelo, que não voltou pós-enchente de 2024.

A cafeteria, comandada pelo MuleBule, de Nelson Ramalho, foca o público corporativo e moradores. A ideia é ter produção de pães artesanais, croissants, prato do dia, lanches e cafés. As duas operações se inserem na aposta de desenvolvimento da região. "O Fermenta é mais que uma padaria. É um lugar de encontro", define Adelar Kleinert, diretor operacional do MuleBule. A arquiteta Lisiara Simon, da Trino Arquitetura, pensou um ambiente para "estimular a convivência". Um dos trunfos é a sustentabilidade, marca registrada da Trino.

Painéis coloridos da fachada têm resíduos de tubos de creme dental. "São 18.750 unidades recicladas transformadas em mesas e decoração, um compromisso com a sustentabilidade", comenta Lisiara. A nova casa, com aporte de R$ 500 mil, terá ainda "party coffee", às quintas e sextas.