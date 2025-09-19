Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Setembro de 2025 às 17:13

Microcervejaria de Porto Alegre lança quiosque para shopping e centros comerciais

4Beer busca complexos comerciais com mais fluxo e ampliar atuação fora de Porto Alegre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Uma das microcervejarias porto-alegrenses que nasceu no Quarto Distrito, na Zona Norte da capital gaúcha, lançou novo projeto de olho em novos espaços comerciais. A 4Beer, com sete unidades em diferentes regiões de Porto Alegre, quer emplacar quiosques em shopping centers ou outros complexos multiuso, além de expandir para mercados fora da Capital.
A coluna Minuto Varejo recebeu imagens do conceito que mira mais mercados, além da Capital, adianta o fundador da marca, Caio Rodrigues de Santi, que espera ter unidades do formato já operando este ano. A microcervejaria tem uma trajetória de 10 anos. Na enchente de 2024, a fábrica foi inundada e teve de ser remontada.  
"Temos várias conversas com interessados (no formato) em andamento. Vamos expandir para o interior e outros estados do Sul e até São Paulo", aposta Santi. A sede da 4Beer é no bairro Floresta, onde está a produção das bebidas. São produzidos 20 mil litros de cerveja por mês. O volume chega a 40 mil litros mensais na temporada de verão.
O quiosque seguirá no modelo de franquia, com investimento a partir de R$ 129 mil, detalha o fundador. A previsão é de 60 dias para instalação, após ser contratado. 
"A novidade é a possibilidade do quiosque a um valor de investimento mais baixo. Esperamos ter um crescimento mais rápido com esse modelo", projeta o empreendedor. O formato terá mix de produtos, entre as cervejas artesanais, drinks autorais, vinhos, espumantes e kits para presente. 
No começo do ano, a marca expandiu a operação para um novo bairro, em uma das regiões mais valorizadas da Capital. A unidade abriu na avenida Teixeira Mendes, no bairro Três Figueiras, com foco em cervejas e gastronomia. Os franqueados que tinham a cervejaria no Bom Fim se mudaram para o novo endereço. A localização também buscou atingir o público alvo da marca, entre 30 a 50 anos, explicou Santi.

