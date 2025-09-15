Inteligência artificial "para quê?" domina convenção lojista no RS

A Inteligência Artificial repetiu a máxima na 2ª Convenção Estadual Lojista, que foi nos dias 11 e 12 deste mês em Gramado, comandada pela Federação Varejista do RS, como assunto mais badalado e que gera mais interesse. A mensagem foi principalmente buscar caminho para simplificar, e a tecnologia pode ser uma grande aliada.

A gestora de varejo e bens de consumo no Google Cloud, Silvia Somazz, falou que o assunto vai entrar no relatório do Flash Black, que analisa soluções e desempenho das 30 maiores varejistas do Brasil, com foco em campanhas. A Black Friday é uma delas.

Silvia disse que o estudo foi agora incorporado pelas operações da gigante nos Estados Unidos e na Europa, a partir da iniciativa brasileira. A gestora citou que o uso de IA preocupa desde as grandes a pequenas empresas.

"Já aprendemos como trabalhar e não leva muito tempo. O que é rico na IA é pegar cenários e aplicar, mas precisa ter maturidade e conhecimento. Tem de estudar e conhecer", sugeriu a gestora da Google. "A Inteligência Artificial veio para dar muito poder para a tecnologia", aposta ela.

"A IA veio para dar muito poder para a tecnologia", afirmou Silvia, da Google Cloud PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Um dos empreendedores mais emergentes e fundador da Samba, Gustavo Caetano, deu uma mega dica: "Antes de pensar na ferramenta de IA tem de ver qual é o problema que deve ser resolvido", advertiu Caetano. "Será que é IA que precisa?", provocou o fundos da Samba. "Se não parar para pensar primeiro no problema, não adianta. Tem ferramenta para tudo. O ponto é o que se quer", concluiu o empreendedor.

O presidente do SPC Brasil, Roque Pelizzaro Junior, disse que a IA é decisiva para auxiliar a operação e assertividade do birô de crédito, para tornar mais eficientes a formatação e os scores dos cadastros positivo e negativo.

No fechamento da convenção, uma das novidades entre ferramentas de IA foi apresentada e teve impulso no Rio Grande do Sul. O presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, destacou que a plataforma da CDL IA, que foi sugerida em maio deste ano à Confederação Nacional de CDLs (CNDL), já está disponível.

Mais de 500 pessoas ficaram atentas às mudanças que a tecnologia já pauta PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Por uma assinatura de R$ 119,00, empresas podem usar mais de 80 especialidades digitais para resolver demandas de todos os setores e tarefas que o negócio precisa, desde uma campanha de marketing até questões jurídicas, tributárias, formação de preços e definição de compras de produtos para levar aos clientes, análise de mercado e planejamento orçamentário.