Mulher no varejo e NR1 abrem convenção lojista em Gramado

As mulheres no varejo abriram a 2ª Convenção Estadual Lojista no Rio Grande do Sul. O evento, em Gramado, na Serra Gaúcha, começou na manhã desta quinta-feira (11) e vai até esta sexta-feira (12), no Master Hotel. Os painéis iniciais tiveram lotação. Dirigentes pontuaram o impacto da atuação feminina, criação de áreas para ampliar a presença feminina e ainda a participação na linha de frente dos negócios.

Na abertura, o 3º Encontro da Mulher Empreendedora, promovido pela CDL Mulher RS, fez o desembarque do público, dominado por integrantes de entidades e também empreendedores.

O presidente da Federação Varejista do RS, promotora da convenção, Ivonei Pioner, destacou que 32% dos CNPJs do setor têm titulares mulheres. O presidente do SPC Brasil, Roque Pelizzaro Júnior, afirmou que as "mulheres são como um poder moderador na economia e na sociedade", reforçando o papel do gênero.

Victoria abordou as mudanças de mentalidade e provocou a plateia: "Quem tem medo da IA?" PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Do medo da IA à saúde mental nas empresas

Outro painel da manhã trouxe o tema da adoção da inteligência artificial (IA). Victoria Luz, especialista em IA, abordou as mudanças de mentalidade com a ascensão da tecnologia. "Quem tem medo da IA?", provocou a palestrante.

"Uma resposta direta é: eu entendo o medo. Todas as grandes inovações tecnológicas desde a revolução industrial sempre trouxeram medo, mas não deixe esse medo te paralisar", recomendou a especialista no tema, que apresentou algumas aplicações do recurso, como padrão de informação e como a tecnologia eleva a eficiência na gestão de venda para clientes.

"A IA gera muita produtividade e mais renda. Tem de buscar informações e ver como usar de maneira responsável", atentou Victoria, que tem passagens por Santander, Cielo, Via, Tigre e Banco BV. Entre as aplicações, a especialista sugeriu que a tecnologia pode ajudar na recorrência de compra do consumidor.

Ela citou exemplos de como a IA pode sinalizar o momento de abordagem, compondo uma oferta que atenda ao que o cliente busca. Uma aplicação pode ser quando acaba o item que o consumidor comprou. Pode-se fazer a conexão, oferecendo desconto associado à disponibilidade de estoque, sugeriu Vitoria.

"A análise (da IA) é poderosa. O varejista começa a fazer recomendação inteligente", resumiu a autora do livro Além do Hype - Implementando IA com propósito e impacto.

Outro painel abordou as mudanças trazidas com novas condutas da Norma Regulamentadora 1 (NR1), que trata de riscos ocupacionais. A implementação foi adiada para maio de 2026. Os advogados Ivandro Polidoro e Paula de Melo Valente e a coordenadora da CDL Jovem, Shaíze Maldonado Roth, participaram do painel.

"Precisamos compreender o momento que vivemos como seres humanos. Não é receita de bolo, não tem solução mágica", alerta Polidoro, indicando que a regra precisa ser aplicada de acordo com a realidade das empresas. O advogado também orientou que as empresas registrem todas as informações que sejam ligadas ao tema psicossocial.

Painel abordou a implementação da NR1, na área de saúde ocupacional nas empresas. Participaram Ivandro Polidoro, Paula de Melo Valente, a coordenadora da CDL Jovem Shaíze Maldonado Roth, e Ivonei Pioner.

A NR1 faz exigências sobre condutas, registros e programas para dar conta dos problemas. O INSS teve recorde de afastamentos em 2024 causados por adoecimento mental.

Convenção foca transformações no varejo

O tema da convenção são as transformações do varejo, desde uso de tecnologias até temas de recursos humanos, área tributária, gestão e conjuntura.