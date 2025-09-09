Bora Vender: Café com Lojistas foca método para elevar performance das equipes

A provocação é direta: "Bora Vender". O tema vai estar em pauta no Café com Lojistas, evento do Sindilojas Porto Alegre, programado para dia 16, a partir das 8h30min no centro da Capital. Quem vai guiar os participantes é Fabi Nunes, consultora, com larga experiência em ações para elevar o desempenho de times de vendas.

Fabi também é empreendedora, fundadora da Brizza, loja digital que comercializa joias de segunda mão (second hand), e desenvolve projetos com clientes entre grandes varejistas de diferentes setores.

Segundo o SindilojasPOA, o painel vai capacitar lojistas "a potencializar resultados em vendas". "Ela (palestrante) apresentará um método prático e inspirador para ajudar equipes a construírem alta performance, superarem desafios e alcançarem melhores resultados no dia a dia do varejo", diz a entidade.