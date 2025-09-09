Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Setembro de 2025 às 15:44

Bora Vender: Café com Lojistas foca método para elevar performance das equipes

Fabi Nunes vai apresentar método prática para melhorar resultados das vendas

Fabi Nunes vai apresentar método prática para melhorar resultados das vendas

NAU25/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A provocação é direta: "Bora Vender". O tema vai estar em pauta no Café com Lojistas, evento do Sindilojas Porto Alegre, programado para dia 16, a partir das 8h30min no centro da Capital. Quem vai guiar os participantes é Fabi Nunes, consultora, com larga experiência em ações para elevar o desempenho de times de vendas.
A provocação é direta: "Bora Vender". O tema vai estar em pauta no Café com Lojistas, evento do Sindilojas Porto Alegre, programado para dia 16, a partir das 8h30min no centro da Capital. Quem vai guiar os participantes é Fabi Nunes, consultora, com larga experiência em ações para elevar o desempenho de times de vendas.
Fabi também é empreendedora, fundadora da Brizza, loja digital que comercializa joias de segunda mão (second hand), e desenvolve projetos com clientes entre grandes varejistas de diferentes setores
Segundo o SindilojasPOA, o painel vai capacitar lojistas "a potencializar resultados em vendas". "Ela (palestrante) apresentará um método prático e inspirador para ajudar equipes a construírem alta performance, superarem desafios e alcançarem melhores resultados no dia a dia do varejo", diz a entidade.
As inscrições são pelo link O Café é na rua dos Andradas, 1234, 9° andar, no Centro Histórico. Associados do sindicato têm duas vagas gratuitas. A partir da terceira vaga, a inscrição é R$ 30,00. Não associados pagam R$ 50,00.

Notícias relacionadas