 O Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari, será inaugurado em 30 de outubro. Novas marcas confirmadas: Farm ETC (braço de calçados, bolsas e acessórios da rede) e Ristorantino, de São Paulo.

 A Mostra Glass, em Novo Hamburgo, soma R$ 40 milhões em investimentos e projeta R$ 90 milhões em negócios durante o evento, que vai até 2 de novembro, e após, 20% acima da edição de 2024, segundo o idealizador, Jones Baptista Jr. O público pode chegar a 25 mil pessoas. O tema deste ano é Viva, "que celebra a pluralidade, a sensorialidade e a conexão entre pessoas, espaços e natureza", diz a organização. A visitação é diária, na rua Almirante Barroso, 241, no Centro. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 65,00. Vendas pelo linktr.ee/mostraglassoficial.

 A Federação Varejista do RS promove a 2ª Convenção Lojista em 11 e 12 de setembro, em Gramado. Mais informações e inscrições: federacaovarejista.com.br/2-convencao-lojista.

 O Café da Catedral ganhou segunda unidade, desta vez em ponto icônico da orla de Porto Alegre, no Museu Iberê Camargo. Vai ser o Café Iberê, seguindo a tradição do nome no espaço.

 A Beleza na Web, que começou no digital de beleza, abriu no fim de agosto a primeira loja no Rio Grande do Sul. É no BarraShoppingSul. Nos 88 metros quadrados, estão mais de 80 marcas.