Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 11:43

Mostra Glass soma aportes de R$ 40 milhões e espera mais que dobro em negócios

Mostra Glass, em Novo Hamburgo, une arquitetura e design em instalações autorais

Mostra Glass, em Novo Hamburgo, une arquitetura e design em instalações autorais

MOSTRA GLASS/DIVULGAÇÃO/JC
Uma das exposições de decoração e arquitetura que mais desponta no mercado do Sul veio com tudo em 2025. A Mostra Glass, em Novo Hamburgo, soma R$ 40 milhões em investimentos na instalação em uma casa na área central da cidade.
Os negócios durante e pós-feira podem chegar a R$ 90 milhões, 20% acima da edição de 2024, projeta o idealizador da Glass, Jones Baptista Jr, em nota. O público pode chegar a 25 mil pessoas, também 20% acima da do ano passado.
O tema este ano é Viva, “que celebra a pluralidade, a sensorialidade e a conexão entre pessoas, espaços e natureza”, diz a organização. Os ambientes se distribuem em 2 mil metros quadrados, mas o paisagismo natural da casa, em área de 16 mil metros quadrados, torna tudo bem mais fácil de compor, entre diversos espaços.
A ideia é gerar “experiências imersivas e inspiradoras”. Design autoral e arquitetura contemporânea marcam a Glass, que vai até 2 de novembro.

Mostra Glass na agenda de decoração e arquitetura:

  • O que: Mostra Glass
  • Visitação: segunda-feira a sábado, das 14h às 20h30min. Domingos e feriados: 12h às 20h30min.
  • Onde: Rua Almirante Barroso, 241 – Centro – Novo Hamburgo  
  • Ingressos: R$ 65,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada). Vendas pelo aplicativo https://linktr.ee/mostraglassoficial

