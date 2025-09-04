Mostra Glass soma aportes de R$ 40 milhões e espera mais que dobro em negócios

Uma das exposições de decoração e arquitetura que mais desponta no mercado do Sul veio com tudo em 2025. A Mostra Glass, em Novo Hamburgo, soma R$ 40 milhões em investimentos na instalação em uma casa na área central da cidade.

Os negócios durante e pós-feira podem chegar a R$ 90 milhões, 20% acima da edição de 2024, projeta o idealizador da Glass, Jones Baptista Jr, em nota. O público pode chegar a 25 mil pessoas, também 20% acima da do ano passado.

O tema este ano é Viva, “que celebra a pluralidade, a sensorialidade e a conexão entre pessoas, espaços e natureza”, diz a organização. Os ambientes se distribuem em 2 mil metros quadrados, mas o paisagismo natural da casa, em área de 16 mil metros quadrados, torna tudo bem mais fácil de compor, entre diversos espaços.

A ideia é gerar “experiências imersivas e inspiradoras”. Design autoral e arquitetura contemporânea marcam a Glass, que vai até 2 de novembro.

Mostra Glass na agenda de decoração e arquitetura: