Bistek investirá R$ 80 milhões em loja onde foi Nacional

Um dos diretores da rede catarinense Bistek, Walter Ghislandi, informou à coluna que a bandeira quer ter mais cinco supermercados em Porto Alegre, além dos três atuais. A próxima, que será a quarta unidade, será em prédio a ser construído na Protásio Alves, no bairro Rio Branco, e onde foi Nacional, fechado ainda antes da venda ao Carrefour. O ativo foi comprado há três anos pela rede por cerca de R$ 20 milhões, valores da época. O aporte final deve chegar a R$ 80 milhões, que ficará acima da média de outras filiais, que giram entre R$ 50 milhões a R$ 60 milhões, diz Ghislandi.

A previsão é de três acessos para a operação. A loja terá três andares, com 140 vagas de estacionamento superior. A área de venda será de até 2,5 mil metros quadrados. "Vai ser uma loja bem legal", adianta o diretor. A intenção é aprontar a filial para o segundo semestre de 2026.